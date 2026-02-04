Donna investita da uno scooter in via Emilia Est | grave al Maggiore

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da uno scooter in viale Emilia Est a Parma. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 di mercoledì, davanti all’ingresso del centro commerciale La Galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la donna in ospedale in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Poco prima delle ore 20 di mercoledì 4 febbraio una donna è stata investita da uno scooter in viale Emilia Est a Parma, di fronte all'ingresso del centro commerciale La Galleria. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, con due ambulanze e un'automedica. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono giudicate serie dai medici. Accompagnato al pronto soccorso anche il conducente dello scooter, che ha riportato solo ferite lievi. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi previsti per legge.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Questa sera, in via Emilia Est a Parma, una donna ha riportato ferite serie in un incidente stradale.

Venerdì 12 dicembre, in via Emilia Est a Parma, si è verificata un'aggressione durante un tentativo di furto, che ha coinvolto una persona rimasta lievemente ferita.

