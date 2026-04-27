Un ciclista di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Orezzi, frazione di Gropparello, dove è caduto in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero proveniente da Parma, che ha trasportato l’uomo all’Ospedale Maggiore a causa delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente e le sue cause sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Ciclista di 76 anni precipita in una scarpata a Orezzi, frazione di Gropparello.. L'elisoccorso da Parma ha trasportato l'uomo all'Ospedale Maggiore dopo il trauma.. Un ciclista di 76 anni è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma dopo un violento scivolamento avvenuto nella frazione di Orezzi, nel comune di Gropparello, mentre percorreva un tratto in discesa. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata della zona di Orezzi, dove l’anziano motociclista ha perso il controllo del mezzo. La traiettoria fuori controllo lo ha portato a precipitare in una piccola scarpata situata a lato della strada, subendo un impatto di forte entità che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista 76enne precipita in scarpata: l’elisoccorso lo salva

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