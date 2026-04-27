Il 27 aprile 2026 a Firenze si è svolta una conferenza stampa per presentare la corsa ciclistica Liegi-Bastogne-Liegi, che quest’anno ha stabilito un record di velocità con una media di 44,4 kmh. La gara è considerata la più antica tra le classiche del ciclismo. Nello stesso evento è stato ricordato come il podio di questa corsa sia legato, in modo indiretto, al Giro della Lunigiana, una delle principali competizioni internazionali a tappe per juniores.

Firenze,27 aprile 2026 – La Liegi-Bastogne-Liegi, la classica più antica e quella di quest’anno anche la più veloce con la media di Km 44,400, e il Giro della Lunigiana, la più importante gara internazionale a tappe per la categoria juniores. È un accostamento importante e soprattutto curioso. I tre componenti del podio dell’edizione 2026, lo sloveno Pogacar, il francese Seixas e il belga Evenepoel, sono saliti da juniores anche sul gradino più alto del Giro della Lunigiana e per gli organizzatori della corsa a tappe è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Nel 2016 dopo aver disputato in Toscana un paio di altre gare il successo fu firmato da Tadej Pogacar davanti al russo Kazanov e Battistella dopo una corsa combattuta e tirata come avviene quasi sempre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclismo: il podio della Liegi-Bastogne-Liegi “nasce” al Giro della Lunigiana

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