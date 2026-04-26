Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la Liegi-Bastogne-Liegi, aggiudicandosi la sua quarta vittoria in questa classica del ciclismo. È il terzo anno consecutivo che il ciclista sloveno si impone in questa gara, consolidando la sua presenza tra i protagonisti della competizione. La corsa si è conclusa con Pogacar che ha attraversato il traguardo da solo, davanti a tutti gli altri concorrenti.

AGI - Il fuoriclasse sloveno, Tadej Pogacar, ha vinto in solitaria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Per Pogacar si tratta del quarto trionfo, il terzo consecutivo. Tadej Pogacar vince in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclasse sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell' ultima cote di giornata. Il podio finale. Il francese è arrivato poi secondo con 43" di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. La caduta e la prima selezione. Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare a tutta insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà lo sloveno.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciclismo, Pogacar vince in solitaria la Liegi-Bastogne-Liegi

Notizie correlate

Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince per la quarta voltaIl solito scatenato Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi, la più antica delle classiche Monumento.

Leggi anche: Tadej Pogacar vince il duello stellare con Paul Seixas e conquista la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Un film già visto! Pogacar vince in solitaria, fanno 13 Monumento: rivivi il finale; Pogacar e il ciclismo centellinato; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Sport in tv: ciclismo, la Liegi-Bastogne-Liegi.

Pogacar torna cannibale alla Liegi-Bastogne-Liegi: l’enfant prodige Seixas regge fino a 13 km dal traguardoTadej Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e firma il quarto successo in carriera nella Doyenne. Il 19enne Paul Seixas è l’unico a reggere il suo attacco sulla Redoute, poi cede sulla ... fanpage.it

Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it

Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA x.com

Ciclismo: Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA - facebook.com facebook