Dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi per la quarta volta in carriera, Tadej Pogacar è stato multato al termine della gara. La sanzione è stata comunicata nelle ore successive alla conclusione della corsa, che lo ha visto protagonista di una prestazione eccezionale, in particolare nelle salite. La multa si aggiunge a una giornata che si era aperta con un risultato di grande rilievo per il ciclista sloveno.

Si conclude con un leggero imprevisto la domenica perfetta di Tadej Pogacar. Lo sloveno ha da poche ore conquistato la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi in carriera, la terza consecutiva, con una prestazione maiuscola soprattutto in salita. L’ultimo a desistere è stato Paul Seixas, staccato sulla Redoute e secondo al traguardo. La giornata del campione del mondo in carica, oggi vincitore della 13esima Monumento, si è conclusa però con una multa salata. Nel corso della premiazione, infatti, Pogacar ha indossato una maglia che ha attirato l’attenzione della giuria. Nello specifico, la divisa del balcanico, con la striscia dedicata al campionato iridato, presentava il nome di uno sponsor posizionato in maniera errata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar multato al termine della Liegi-Bastogne-Liegi. Il motivo della salata sanzione

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