Ciclismo Gariboldi chiude in Belgio Sono due ottime prove Paletti brilla in Spagna

Rebecca Gariboldi ha concluso le sue gare in Belgio, dove ha ottenuto ottimi risultati, perché l'Ale Bici Colnago Team Modena voleva chiudere in bellezza la stagione del ciclocross. La campionessa ha mostrato grande determinazione, soprattutto nella seconda prova, dove ha conquistato un piazzamento tra i primi dieci. Nel frattempo, Luca Paletti ha concluso le competizioni in Spagna con un 16° posto, il migliore tra gli italiani, dimostrando miglioramenti rispetto alle gare precedenti.

L'Ale Bici Colnago Team Modena ha chiuso alla grande la stagione del ciclocross con due ottime prestazioni di Rebecca Gariboldi in Belgio mentre Luca Paletti ha concluso le gare in Spagna con un pregevole 16° posto migliore degli italiani. Sabato la portacolori del presidente Stefano Belloi si è classifica al 5° posto a Sint-Niklass vinto dall'iridata Lucilla Brand. Domenica nel Brusseles Univerties Ciclocross, ultima prova del X20 Trofeo Brussels, ottavo posto nella corsa vinta dalla vice campionessa del mondo Carmen Alvarado dopo essere sempre stata a ridosso della top five è riuscita comunque a classificarsi al 7° posto della classifica finale del prestigioso Trofeo vinto da Lucilla Brand.