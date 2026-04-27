Ciclismo Chantal Pegolo sfiora il podio e conquista due maglie al Gran Premio della Liberazione di Roma

La giovane ciclista di 19 anni, proveniente da Pasiano di Pordenone, ha concluso il Gran Premio della Liberazione di Roma sfiorando il podio di un soffio. Durante la gara, ha conquistato due maglie, segnando un risultato significativo alla sua prima partecipazione a questa competizione. La corsa si è svolta sulla tradizionale distanza, con numerosi scatti e tentativi da parte delle concorrenti. La giornata si è chiusa con un risultato che testimonia il suo impegno e talento.

Terzo posto sfiorato per un soffio, e due maglie guadagnate in un colpo solo. Per la 19enne di Pasiano di Pordenone, Chantal Pegolo, resta una giornata più che positiva al termine dell’ultima edizione del Gran Premio della Liberazione Donne. Una competizione internazionale UCI 1.1 (considerata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Ciclismo, Chantal Pegolo batte in volata le avversarie e vince il Giro della CastellaniaSegnali decisamente incoraggianti per la 19enne Chantal Pegolo, che a Pettenasco (Novara) firma il primo successo stagionale dopo essersi imposta in... Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e ZambelliJasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da... Una raccolta di contenuti Si parla di: Isolmant, Chantal Pegolo sfiora il podio al Liberazione. Chantal Pegolo, argento ai Mondiali di ciclismo: «Sono felicissima, nel gruppo azzurro siamo una famiglia»Chantal Pegolo ha vinto l'argento ai Mondiali di ciclismo che si disputano a Kigali, in terra ruandese. La diciottenne pasianese in forza al Conscio Pedale del Sile è giunta al traguardo alle spalle ... ilgazzettino.it Mondiali ciclismo 2025, Chantal Pegolo argento nella prova in linea juniores femminileAi Mondiali di ciclismo in corso in Ruanda arriva la terza medaglia azzurra. Dopo il bronzo di Federica Venturelli nella crono U23 e l'oro di Lorenzo Mark Finn nella prova in linea U23 maschile, ecco ... sport.sky.it