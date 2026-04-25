Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione Italia ai piedi del podio con Pegolo e Zambelli

Jasmin Liechti ha conquistato la vittoria nella 35ª edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, che si corre ogni anno il 25 aprile. La gara si è svolta secondo le consuete modalità e ha visto Liechti arrivare prima in solitaria. Tra gli italiani, Pegolo e Zambelli si sono piazzati rispettivamente al secondo e al terzo posto, chiudendo la corsa dietro alla vincitrice.

Jasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da tradizione il 25 aprile. La svizzera del team Nexetis ha centrato il successo più importante della carriera, facendo la differenza sul circuito delle Terme di Caracalla a Roma e vincendo per distacco dopo 96 chilometri di gara. La 23enne elvetica ha preceduto al traguardo la teenager tedesca Magdalena Leis (UAE Development Team), staccata di 18?, mentre la neerlandese Nina Kessler (Nexetis) ha centrato il terzo posto regolando il gruppo inseguitore a 40? dalla vincitrice. Ai piedi del podio le migliori italiane, con la diciannovenne Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria) quarta e la diciottenne Giulia Zambelli (Biesse-Carrera) quinta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e Zambelli Notizie correlate MX2, Camden McLellan vince gara-2 in Andalucia. Valerio Lata ai piedi del podioCalato il sipario su gara-2 del GP di Andalucia, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MX2. Marco Odermatt si riscatta e vince la discesa di Garmisch. Tripletta Svizzera, Franzoni ai piedi del podioDopo la delusione delle Olimpiadi, Marco Odermatt si riscatta subito al rientro in Coppa del Mondo. Contenuti di approfondimento Jasmin Liechti vince in solitaria il GP della Liberazione. Italia ai piedi del podio con Pegolo e ZambelliJasmin Liechti ha vinto la 35ma edizione del Gran Premio della Liberazione femminile, trionfando in solitaria nella classica che si svolge come da ... oasport.it GP Liberazione Donne 2026, Jasmin Liechti si impone in solitaria – 4ª Chantal Pegolo, 5ª Giulia Zambelli© SirottiJasmin Liechti vince il GP Liberazione Donne 2026. La 23enne svizzera del team ... msn.com