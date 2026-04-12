Ciclismo Chantal Pegolo batte in volata le avversarie e vince il Giro della Castellania

A Pettenasco, nella provincia di Novara, si è svolta la corsa ciclistica del Giro della Castellania, dove una giovane atleta di 19 anni ha conquistato la vittoria in volata, battendo le avversarie. Questo risultato rappresenta il primo successo della stagione per la ciclista, che si è imposta sul traguardo dopo aver gareggiato tutta la gara. La vittoria è stata decisa negli ultimi metri, con la protagonista che ha prevalso sulla concorrenza.

Segnali decisamente incoraggianti per la 19enne Chantal Pegolo, che a Pettenasco (Novara) firma il primo successo stagionale dopo essersi imposta in occasione del Giro della Castellania. La campionessa di Pasiano di Pordenone, vice campionessa del mondo junior e membro del team Isolmant Premac.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Ciclismo. Nella 51ª Coppa Martiri Montemaggio. Barbuto batte in volata tutti gli avversariAl giovane lombardo Riccardo Barbuto (foto) dell’Equipe Corbettese è andata la 51esima Coppa Martiri Montemaggio, gara riservata al ciclismo... Leggi anche: Ciclismo, Pogacar vince il Giro delle Fiandre