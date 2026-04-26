Oggi a Pesaro si tengono due eventi per celebrare la Giornata Internazionale della Danza, entrambi patrocinati dal Comune. La prima iniziativa si svolge alle 11, presso un locale nel centro cittadino, con una passeggiata danzante che coinvolge i partecipanti in un momento di movimento e musica. L'iniziativa prosegue nel pomeriggio, con dettagli ancora da comunicare.

La Giornata Internazionale della Danza, prevede oggi due eventi, patrocinati dal Comune di Pesaro. Alle 11.30, " Dance! The NELKEN Line ", ispirata alla celebre coreografia di Pina Bausch: la passeggiata danzante partirà dalla Palla di Pomodoro (Piazzale della Libertà), nuovo punto di ritrovo. Sarà una festa in movimento aperta alla comunità, pensata per accogliere la primavera attraverso il linguaggio della danza. Ispirata allo spettacolo Nelken (1982), è oggi un rito collettivo diffuso in tutto il mondo come omaggio alla coreografa tedesca, in cui una sequenza semplice e accessibile coinvolge i cittadini, danzatori e curiosi in un cammino condiviso che evoca le quattro stagioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Palla una passeggiata danzante

PAURA: UNA VICINA PAZZA DELLA VILLA DELLO SNACK CLUB CI STA FACENDO LITIGARE

Notizie correlate

In centinaia alla passeggiata di protesta per l'8 marzo: «Una città sicura per tutte»L'iniziativa del Laboratorio climatico Pandora ha attraversato via Piave e il sottopasso: «Solo insieme possiamo trasformarli in spazi vivi e sicuri»...

Leggi anche: Omaggio danzante al GF VIP: Alessandra Mussolini non sarà come la zia ma è una forza della natura

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Alla Palla una passeggiata danzante; A Pesaro Hangartfest inaugura le attività 2026 con un omaggio a Pina Bausch domenica 26 aprile. Nelken Line: partenza dalla Palla di Pomodoro ore 11:30; Sinner batte Bonzi a Madrid: una rimonta da numero 1; Siziano Lanterna, il volo è realtà: Bahirov stende la Frog e apre le porte della Promozione.

Alla Palla una passeggiata danzanteLa Giornata Internazionale della Danza, prevede oggi due eventi, patrocinati dal Comune di Pesaro. Alle 11.30, Dance! The ... ilrestodelcarlino.it

Palla del Cupolone la palla in cima al Cupolone sembra piccola piccola da lontano, ma tanto piccola non è: può contenere fino a 20 persone, è fatta di bronzo e interamente ricoperta d’oro. Un tempo si poteva visitare: ci si arrivava arrampicandosi su una scal - facebook.com facebook

Sofia Raffaeli è argento alla palla alla World Cup di Baku. Grazie a un esercizio pennellato sulla musica e il 28.800 riesce a conquistare la prima medaglia italiana di questa trasferta. #WCBaku #rhytmicgymnastics #italgym x.com