Al Brennero la protesta di Coldiretti | La guerra pesa su agricoltori e consumatori

Al Brennero, un importante punto di passaggio tra Italia e Austria, si terrà una manifestazione organizzata da Coldiretti. La protesta coinvolgerà circa diecimila agricoltori provenienti da diverse regioni italiane. La mobilitazione si svolge lunedì 27 aprile e mira a mettere in evidenza come la guerra abbia effetti anche sul settore agricolo e sui consumatori. La manifestazione si svolge in un momento di tensione legato alle attuali problematiche internazionali.

Al valico del Brennero, snodo strategico per i flussi commerciali verso l’Italia, Coldiretti porta domani, lunedì 27 aprile, una mobilitazione nazionale che riunirà diecimila agricoltori da tutta la penisola. In prima linea ci saranno anche il presidente Ettore Prandini e il segretario generale.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Leggi anche: Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerra Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Contro la guerra e i rincari: migliaia di agricoltori in protesta al Brennero; Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerra; Costi alle stelle e Made in Italy a rischio, al Brennero la protesta di Coldiretti; Protesta di Coldiretti al Brennero il 27 aprile. Protesta di Coldiretti al Brennero il 27 aprileAttesi migliaia di agricoltori, contro l'aumento dei costi per il conflitto con l'Iran e per chiedere la revisione del codice doganale ... rainews.it Coldiretti al Brennero: agricoltori in protesta per trasparenza, legalità e tutela del Made in ItalyColdiretti torna al Brennero il 27 aprile: agricoltori in protesta per etichette trasparenti, tutela del Made in Italy e lotta alle agromafie ... abruzzonews.eu Coldiretti al Brennero: mille agricoltori dal Trentino Alto Adige. Domani la mobilitazione nazionale con 10 mila soci. https://www.altoadige.it/cronaca/coldiretti-al-brennero-mille-agricoltori-dal-trentino-alto-adige-1.4350277 - facebook.com facebook Corridoio del Brennero: Innsbruck rilancia il sistema slot per i passaggi dei Tir su prenotazione x.com