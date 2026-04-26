Al Brennero la protesta di Coldiretti | La guerra pesa su agricoltori e consumatori

Da veronasera.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Brennero, un importante punto di passaggio tra Italia e Austria, si terrà una manifestazione organizzata da Coldiretti. La protesta coinvolgerà circa diecimila agricoltori provenienti da diverse regioni italiane. La mobilitazione si svolge lunedì 27 aprile e mira a mettere in evidenza come la guerra abbia effetti anche sul settore agricolo e sui consumatori. La manifestazione si svolge in un momento di tensione legato alle attuali problematiche internazionali.

Al valico del Brennero, snodo strategico per i flussi commerciali verso l’Italia, Coldiretti porta domani, lunedì 27 aprile, una mobilitazione nazionale che riunirà diecimila agricoltori da tutta la penisola. In prima linea ci saranno anche il presidente Ettore Prandini e il segretario generale.🔗 Leggi su Veronasera.it

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