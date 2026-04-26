Circa diecimila agricoltori si sono radunati al Brennero per manifestare, portando in piazza le preoccupazioni legate ai rischi derivanti dalla guerra. Durante l’iniziativa, gli organizzatori hanno evidenziato come i contadini subiscano le conseguenze dei conflitti, sottolineando inoltre l’impatto sulla salute dei consumatori. La mobilitazione ha coinvolto un vasto corteo di agricoltori provenienti da diverse regioni.

«Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori». È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedi per una grande manifestazione nazionale con 10mila soci agricoltori da tutta Italia. Il settore agricolo, già duramente colpito dalla guerra in Medio Oriente e dalle tensioni nello stretto di Hormuz, sta affrontando una nuova impennata dei costi di produzione legati a energia, carburanti e fertilizzanti. Basti pensare che dallo stretto di Hormuz passa normalmente il 20% dei fertilizzanti mondiali. Le tensioni in quell’area quindi stanno riducendo le disponibilità e rafforzando i prezzi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Coldiretti al Brennero con 10mila agricoltori per denunciare i rischi della guerra

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