Ci siamo Spinazzola sta per firmare un contratto biennale | i dettagli

Leonardo Spinazzola sta per firmare un contratto di due anni con la sua attuale squadra. La trattativa sembra essere arrivata alla fase finale, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. La notizia circola da diversi giorni e nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra le due parti. Nessun altro aggiornamento ufficiale è stato comunicato, ma la firma dovrebbe arrivare a breve.

La telenovela legata al futuro di Leonardo Spinazzola è vicinissima alla fine: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Nonostante l’età (33 anni), Leonardo Spinazzola rimane uno degli esterni più forti del campionato di Serie A e il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. In queste settimane si è parlato a lungo del futuro del calciatore della Nazionale italiana, ma ora sono da registrare novità importanti. Spinazzola (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nell’ultimo periodo Juventus e Milan si sono prese informazioni sul conto di Spinazzola che, però, sembra destinato a rimanere a Napoli: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza partenopea vorrebbe proporre al calciatore nato a Foligno un contratto biennale.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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