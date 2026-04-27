I choke points, spesso considerati semplici passaggi geografici, sono diventati elementi chiave che influenzano l’economia mondiale. Questi punti di snodo creano ritardi nelle catene di approvvigionamento, aumentano i costi e contribuiscono alla pressione inflazionistica. La loro importanza va oltre la posizione geografica, rappresentando strumenti di controllo che impattano su prezzi e disponibilità di merci in vari settori.

Roma, 27 aprile 2026 – Non sono soltanto passaggi geografici. Sono leve di potere, moltiplicatori di costo, interruttori dell’inflazione. I grandi choke points marittimi — Hormuz, Malacca, Suez, Bab el-Mandeb, Panama, Gibilterra, Bosforo e Dardanelli — sono diventati il punto più vulnerabile della globalizzazione. Per trent’anni il commercio mondiale ha vissuto sull’idea che il mare fosse una grande autostrada aperta, prevedibile, relativamente economica. Oggi scopre che quella rete passa da poche strettoie, e che basta una guerra, una siccità, un attacco a una nave o una crisi diplomatica per trasformare la logistica in shock economico. https:www.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Choke points, i colli di bottiglia che fanno tremare l’economia globale

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