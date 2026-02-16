È finita fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Gli indizi che fanno tremare i fan
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati, e questa notizia preoccupa i loro follower. La causa sembra essere una serie di incomprensioni che sono emerse negli ultimi giorni sui social. I due hanno eliminato le foto insieme e hanno smesso di commentarsi sui post, alimentando i sospetti di una crisi. Un dettaglio che ha fatto scalpore è stato un messaggio criptico pubblicato da Chiara, che ha acceso nuove voci sulla loro possibile separazione.
Nell'ambito delle coppie-social si sta sempre più parlando di problemi fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Amatissimi dai fan, i due stanno destando sempre più preoccupazione per alcune recenti loro mosse. Sempre più diffusa, infatti, la voce di una pesante crisi, se non proprio una vera e propria fine della relazione. Sono due gli indizi che hanno fatto insospettire i follower. Da poco, alcuni fan della coppia hanno notato che Zaccagni e Nasti hanno smesso di pubblicare contenuti insieme sui social. Non solo. Un'attenta verifica fra i "seguiti" di entrambi ha portato alla sconcertante scoperta che i due non si seguono più su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono lasciati dopo un gesto deciso sui social, e i fan ancora cercano di capire cosa sia successo davvero.
Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno messo in vendita il loro attico a Roma, un'operazione che sembra essere legata a recenti tensioni nella coppia.
Le tensioni attuali sono solo un periodo di crisi temporaneo. " Così Chiara Nasti ha provato a calmare le voci che circolano sulla sua relazione con Mattia Zaccagni, dopo che i due hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.