La crisi nello Stretto di Hormuz ha riacceso l’attenzione sulla posizione strategica dell’Arabia Saudita, con particolare riferimento alla regione del Mar Rosso. Si discute se il corridoio marittimo possa sostenere una guerra prolungata o se diventerà un nuovo punto di congestione a livello mondiale. La situazione coinvolge questioni di sicurezza e rotte commerciali di grande importanza internazionale.

La crisi nello Stretto di Stretto di Hormuz ha riportato al centro la strategia energetica dell’Arabia Saudita. La pipeline Est-Ovest verso Yanbu consente un parziale bypass, ma apre nuove vulnerabilità. Il nodo si sposta verso Bab el-Mandab, già area ad alta instabilità. La resilienza esiste, ma non equivale a sicurezza strutturale. Il rischio è il passaggio da una crisi lineare a una crisi sistemica dell’energia globale. Il ritorno della Petroline: una vulnerabilità prevista Nel pieno della crisi regionale, l’Arabia Saudita ha riattivato in modo intensivo la East-West Pipeline, infrastruttura concepita durante la Guerra Fredda per ridurre la dipendenza dallo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Arabia Saudita, il corridoio del Mar Rosso reggerà la guerra lunga o diventerà il nuovo choke point globale

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