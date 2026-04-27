L’Inter ha raccolto un punto nell’anticipo contro il Torino, pareggiando 2-2 in trasferta. La squadra nerazzurra ha bisogno di una sola vittoria per conquistare lo scudetto, che ora dista tre punti. Thuram e Bisseck sono entrati in campo e hanno suscitato speranze, mentre Chivu ha deciso di non rischiare troppo davanti ai granata. Restano quattro partite alla fine del campionato.

Una sola vittoria per arrivare allo Scudetto. Dei quattro punti rimanenti prima di tagliare il traguardo, l’ Inter ne coglie uno con il 2-2 nella Torino granata. Un risultato arrivato al termine di una sfida in sofferenza, nella quale i padroni di casa rimontano due reti e tengono i nerazzurri sulla corda. "C’è rammarico perché avevamo la partita in mano e abbiamo un po’ subito il loro assalto quando hanno messo energia - analizza Cristian Chivu a fine partita -. Abbiamo cercato di reagire e prenderci il 3-2, ma poi queste gare rischi anche di perderle. Merito al Toro perché ci hanno creduto. Come ho trattato le notizie sul caos arbitri in spogliatoio? Io parlo di calcio, devo preparare le partite trasmettendo serenità e motivazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chivu frena davanti al Toro. Thuram e Bisseck illudono. Lo scudetto è a tre punti

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