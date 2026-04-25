L'Inter si prepara ad affrontare il Torino in una partita importante per la corsa allo scudetto. Il difensore della squadra ha dichiarato che mancano ancora punti per conquistare il titolo e che la posizione in classifica non è casuale. La sfida è in programma domani e rappresenta un altro passo verso il tricolore per i nerazzurri.

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Prosegue il countdown in chiave scudetto per l' Inter. I nerazzurri domani affronteranno il Torino con l'obiettivo di fare un ulteriore passo verso il tricolore. “Mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a quello che è stato il nostro sogno. Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu durante la conferenza stampa della vigilia. “Questa squadra, negli ultimi anni, ha fatto vedere quanto può essere competitiva, per noi è sempre stato un obbligo esserlo. Tutti parlano di quello che è accaduto ultimamente ma le ultime quattro partite non sono tutto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chivu “Mancano ancora punti per lo scudetto, non siamo primi per caso”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Chivu: Ci siamo messi nella condizione di sognare; All'Inter mancano solo 7 punti e Chivu è sempre più determinante per questa squadra; Scudetto Inter, quando i nerazzurri possono diventare Campioni d'Italia: quanti punti mancano e in quale partita può arrivare l'aritmetica; Chivu vuole riscrivere la storia: tutti i record che può ancora infrangere all'Inter.

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Chivu verso Torino-Inter: “Abbiamo fatto più di 100 gol in stagione quest'anno, le ultime quattro partite di cui tutti parlano non sono tutto. Preferisco parlare di una squadra che ha messo la faccia, che ha fatto 78 gol, che è a +49 di differenza reti. Abbiamo semp - facebook.com facebook

#Chivu e la sua filosofia di gioco: “La cosa più importante è cercare di essere propositivi. Sono finiti i tempi delle miglior difese che vincono i campionati, dove per vincere devi avere la meglio negli scontri diretti. Ora il calcio moderno è più veloce, intenso e ver x.com