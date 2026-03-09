Bisseck torna sul derby perso | Perdere con il Milan ma vincere lo Scudetto? Firmerei La distanza di 7 punti è una buona cosa ma…

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Bisseck ha partecipato al 21° Torneo Amici dei Bambini e ha commentato la partita. Ha affermato che, sebbene perdere con il Milan non sia piacevole, vincere lo Scudetto sarebbe comunque un risultato che accetterebbe. Ha anche sottolineato che la distanza di sette punti in classifica rappresenta un elemento positivo.

Inter News 24 Bisseck, intervneuto sul palco del 21° Torneo Amici dei Bambini, ha parlato così dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, tenutasi presso il Carro Social Club a Sesto San Giovanni, Yann Bisseck è intervenuto dal palco per un’intervista a cuore aperto con Ivan Zazzaroni. Il difensore tedesco, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Milan, ha affrontato il delicato momento psicologico dell’Inter di Cristian Chivu, provando a rassicurare i tifosi sulla tenuta del gruppo nonostante lo stop che ha interrotto una striscia di imbattibilità durata 105 giorni. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

