Chiusure temporanee ma anche multe | il pugno duro della Questura sulla movida fuorilegge

La Questura di Agrigento ha avviato un'operazione contro le attività della movida considerate non in regola, che include chiusure temporanee di due pub e bar del centro. Oltre alle sospensioni, sono stati effettuati più di 30 controlli amministrativi su locali e attività commerciali della zona. L'intervento si inserisce in un'azione volta a verificare il rispetto delle normative vigenti e a contrastare comportamenti irregolari.

Non soltanto sospensioni delle attività per due pub e bar del centro di Agrigento. Ma anche una raffica - oltre 30 - di controlli amministrativi. Dall'inizio dell'anno sono state elevate 38 sanzioni amministrative, per un totale di oltre 20 mila euro, per svariate violazioni. Richiesto anche.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Abusi sulla figlioletta della compagna, pugno duro del tribunale per un trentino Incivili che abbandonato rifiuti: pugno duro e ancora multe fino a mille euroAncora multe in diversi quartieri di Genova per gli incivili ‘beccati’ ad abbandonare rifiuti sui marciapiedi, in strada e fuori dai cassonetti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chiusura temporanea del Parco del Gigante di Cento per intervento manutentivo; Tour of the Alps in Alto Adige, chiusure di strade e disagi; Diserbo nei cimiteri di Como: chiusure temporanee in diversi quartieri; Kalymnos, chiusura falesie e raccolta fondi. Tour of the Alps in Alto Adige, chiusure di strade e disagiOggi, venerdì, in Alto Adige sono previste chiusure temporanee al traffico a causa del passaggio dei ciclisti del Tour of the Alps non solo a Bolzano, ma anche a Magré, Caldaro, San Nicolò, San Michel ... rainews.it Viabilità, chiusure su tre strade provinciali tra Oliveto, Lierna e Valvarrone per lavoriViabilità nel Lecchese: chiusure su Sp 46 dal 20 al 30 aprile, stop il 17 aprile su Sp 72 e il 20 aprile su Sp 67 tra lago e Valsassina. lecconotizie.com SS280 “Dei Due Mari”: chiusure temporanee tra Sarrottino e Tiriolo per lavori ANAS https://gazzettadelsud.it/p=2201865 - facebook.com facebook