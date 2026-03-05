Abusi sulla figlioletta della compagna pugno duro del tribunale per un trentino

Un uomo di 56 anni, residente in Trentino, è stato condannato in appello a dieci anni di reclusione per aver abusato della figlia della compagna, all’epoca dei fatti di 12 anni. Durante i periodi in cui si trovava solo in casa con la bambina, avrebbe compiuto atti di violenza sessuale. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha evidenziato le accuse mosse contro di lui.

