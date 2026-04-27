Chiuso il The Sanctuary | sovraffollamento irregolarità e rischi per la sicurezza

Da romadailynews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una discoteca situata nel centro della città è stata chiusa dalle autorità a causa di problemi di sicurezza e condizioni igieniche precarie. Le verifiche hanno evidenziato un sovraffollamento consistente e irregolarità nelle strutture dell’edificio. Le autorità hanno disposto la chiusura immediata dell’attività fino a quando non saranno risolti i problemi riscontrati. La decisione segue controlli effettuati sul posto nelle ultime settimane.

Roma – Sovraffollamento, gravi carenze igieniche e irregolarità strutturali: sono queste le principali motivazioni che hanno portato alla chiusura della discoteca The Sanctuary, nel cuore del Colle Oppio. A renderle note è stata la Questura a una settimana dal provvedimento di sequestro. Secondo quanto accertato durante i controlli, il locale ospitava fino al triplo delle persone consentite, senza una distinzione tra area ristorante e discoteca. Un unico accesso permetteva infatti ai clienti di muoversi liberamente, rendendo impossibile il controllo dei flussi e aumentando il rischio di situazioni pericolose. Tra le criticità più rilevanti emergono anche modifiche strutturali non autorizzate.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Chiuso il “The Sanctuary”: sovraffollamento, irregolarità e rischi per la sicurezza

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