Perugia The Zoo chiuso | abusivismo sovraffollamento e gravi carenze di sicurezza accertate in un’ispezione interforze

Il locale The Zoo di Perugia è stato chiuso dopo un controllo delle forze dell’ordine. Gli ispettori hanno trovato abusivismo, problemi di sicurezza e irregolarità nel personale. La chiusura arriva dopo un’ispezione che ha evidenziato gravi violazioni e rischi per i clienti.

Il locale The Zoo a Perugia è stato chiuso a seguito di un’ispezione interforze che ha rivelato numerose e gravi violazioni, tra cui l’abusivismo nell’esercizio dell’attività di pubblico intrattenimento, carenze nella sicurezza e irregolarità nel lavoro. L’intervento, avvenuto lunedì 9 febbraio 2026, ha portato al sequestro preventivo della struttura e alla denuncia del titolare per diverse contravvenzioni. Un fine settimana apparentemente come tanti per il locale The Zoo, situato in via Alessi a Perugia, si è trasformato in un incubo legale. L’attività, che si presentava come un semplice pub con somministrazione di alimenti e bevande, nascondeva in realtà una ben più ampia offerta di intrattenimento pubblico, esercitata in modo abusivo secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bologna, le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente un circolo privato in via Enrico Mattei.

Un circolo privato di Bologna è stato chiuso per 15 giorni.

