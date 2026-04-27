Chiude l' edicola Gardini | piazza Maggiore dice addio al suo storico giornalaio | FOTO

L’edicola Gardini, situata sotto il portico del Pavaglione in piazza Maggiore, ha chiuso definitivamente le sue porte. Il chiosco, posizionato tra il Crescentone e via Rizzoli, era conosciuto come uno dei punti di riferimento per i residenti e i visitatori della zona. La chiusura ha lasciato vuoto un punto storico della piazza, che da anni offriva quotidiani e riviste agli avventori.

Piazza Maggiore rimane senza il suo storico giornalaio. Chiude l’Edicola Gardini, il chiosco sotto il portico del Pavaglione, all’angolo tra il Crescentone e via Rizzoli. Il 27 febbraio, il rumore metallico della serranda ha suonato l’ultima nota. Sulla vetrata, un foglio scritto a mano: “Grazie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Addio al web storico: chiude la redazione dopo 26 anni di attività? Cosa sapere Il Gruppo Tessellis chiude la redazione di Tiscali News il 30 aprile prossimo. Addio al Pantalone, chiude dopo 50 anni lo storico foglio degli annunci di ViterboL’informazione cartacea viterbese perde uno dei suoi simboli più longevi con la chiusura del settimanale Il Pantalone, che termina la sua attività a... Panoramica sull’argomento Si parla di: Chude l'edicola Gardini del Pavaglione in piazza Maggiore a Bologna; Bologna, chiude anche l'edicola del Pavaglione: Si lavora ma da soli è dura farcela, l'abbiamo venduta a una società che credo punterà sul turismo. Bologna, chiude anche l'edicola del Pavaglione: «Si lavora ma da soli è dura farcela, l'abbiamo venduta a una società che credo punterà sul turismo»Il punto vendita tra piazza Maggiore e via Rizzoli chiude: i titolari hanno ceduto l'attività a un gruppo che deciderà il futuro: «I clienti sono dispiaciuti» ... corrieredibologna.corriere.it