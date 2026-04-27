Chiodi arrugginiti e strutture fatiscenti al parco giochi | I nostri figli meritano sicurezza
Nel parco giochi del Casale a Brindisi, sono stati trovati chiodi arrugginiti e strutture fatiscenti. La presenza di elementi deteriorati ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini che frequentano l’area. Le condizioni del parco sono state segnalate da genitori e residenti, che hanno evidenziato lo stato di degrado del luogo, normalmente destinato all’intrattenimento dei più piccoli.
BRINDISI - Degrado e insicurezza hanno preso il sopravvento nel parco giochi del Casale, a Brindisi, trasformando quello che dovrebbe essere un luogo di svago in un potenziale pericolo per i più piccoli. La denuncia arriva direttamente dalle famiglie del quartiere, stanche di vedere i propri.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: La famiglia nel bosco cede: pronti a rimpatriare in Australia. Il dietrofront dei Trevallion: «I nostri figli non meritano tutto questo»
"Uno spazio giochi per i nostri figli"Un’area verde attrezzata alla Bersagliera, con spazi e giochi dedicati ai bambini per momenti di svago all’aperto.