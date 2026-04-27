Chiodi arrugginiti e strutture fatiscenti al parco giochi | I nostri figli meritano sicurezza

Nel parco giochi del Casale a Brindisi, sono stati trovati chiodi arrugginiti e strutture fatiscenti. La presenza di elementi deteriorati ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini che frequentano l’area. Le condizioni del parco sono state segnalate da genitori e residenti, che hanno evidenziato lo stato di degrado del luogo, normalmente destinato all’intrattenimento dei più piccoli.