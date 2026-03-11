È stata inaugurata un’area verde attrezzata alla Bersagliera, pensata per offrire uno spazio di svago ai bambini. L’area include giochi e spazi dedicati, ideali per trascorrere del tempo all’aperto in compagnia di amici o familiari. La nuova struttura si trova in un punto accessibile e offre un ambiente sicuro e dedicato ai più piccoli.

Un’ area verde attrezzata alla Bersagliera, con spazi e giochi dedicati ai bambini per momenti di svago all’aperto. È questa la richiesta dei residenti di via Prati di Soletto, che nei giorni scorsi si sono riuniti per rilanciare con forza un’esigenza "molto sentita dalle famiglie" e per mantenere alta l’attenzione su questo tema. Una proposta portata avanti da tempo, nella speranza di vedere nascere uno spazio verde dove i più piccoli possano giocare insieme, e che allo stesso tempo possa diventare anche un punto di ritrovo all’aperto per la comunità. "Non chiediamo la luna, ma soltanto un angolo verde e sicuro in cui trascorrere del tempo. Oggi i bambini sono costretti a giocare in un piazzale adibito a parcheggio, vicino alle auto e ai camper in sosta – racconta la residente Isabella Cornacchia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uno spazio giochi per i nostri figli"

