La famiglia nel bosco cede | pronti a rimpatriare in Australia Il dietrofront dei Trevallion | I nostri figli non meritano tutto questo

La famiglia Trevallion annuncia il ritiro dalla residenza nel bosco di Palmoli, nel basso Chietino, e si prepara a tornare in Australia. I genitori dichiarano che i loro figli non devono vivere in un ambiente così difficile. La decisione arriva dopo aver vissuto in una situazione definita difficile nel luogo considerato un paradiso. La famiglia ha comunicato ufficialmente il cambio di piani e il ritorno nel paese d’origine.

Il «paradiso» di Palmoli, nel basso Chietino, sembra non essere più sufficiente. La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco segna una svolta radicale: come riporta il Sydney Morning Herald, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori a cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la capacità genitoriale, hanno chiesto ufficialmente l’intervento del governo di Anthony Albanese per poter rimpatriare in Australia. Si tratta di un clamoroso dietrofront: solo pochi giorni fa, infatti, la madre era stata categorica: «Purtroppo il governo australiano ci ha abbandonato: non farò un altro volo per tornare laggiù, non è un’opzione». 🔗 Leggi su Open.online

La famiglia nel bosco cede su tutto, sì a scuola e vaccini: «Ma ridateci i nostri figli». La perizia e il prossimo faccia a facciaSi è svolto in un clima costruttivo l’incontro tra i coniugi Trevallion, la cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti), e la psichiatra...

La "famiglia nel bosco" chiede di rimpatriare in AustraliaLa coppia che si è vista sospendere dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila la capacità genitoriale sui suoi tre figli, l’australiana Catherine...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco pronta a lasciare l’Italia, Il nostro futuro è altrove in Europa: l’annuncio in tv; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: Opzione per noi è restare in Europa e ricominciare; Famiglia nel bosco, Nathan: Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso.

Famiglia nel bosco: Il nostro futuro non è in ItaliaDopo l'appello all'Australia, Catherine Birmingham frena sul rimpatrio: Non possiamo abbandonare il nostro cavallo ... tgcom24.mediaset.it

La famiglia nel bosco cede: pronti a rimpatriare in Australia. Il dietrofront dei Trevallion: «I nostri figli non meritano tutto questo»Dopo aver giurato di non voler più tornare in Australia, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion chiedono aiuto al premier Albanese per lasciare l'Italia. I tre figli sono in casa famiglia da quattro ... open.online

La famiglia nel bosco chiede di rimpatriare in Australia. Lo riporta quotidiano di Sydney. Il padre: 'I miei figli non meritano quanto sta accadendo' #ANSA x.com

«Tornare in Australia non è un’opzione dal momento che Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio per volare di nuovo», ha detto Catherine in una lunga intervista rilasciata alla trasmissione tv “60 minutes Australia” facebook