L’attore Massimiliano Gallo sarà in scena al teatro Verdi con lo spettacolo intitolato “Malinconico”. La rappresentazione affronta il tema di un avvocato che vive un insuccesso professionale. Lo spettacolo si concentra sui personaggi che, pur non ottenendo vittorie, condividono le loro insicurezze e le difficoltà quotidiane.

Ci sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. I prossimi mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita Massimiliano Gallo in “Malinconico. Moderatamente felice”. I biglietti sono disponibili online. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Massimiliano Gallo al Verdi con “Malinconico”, avvocato d’insuccesso

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Massimiliano Gallo al Verdi di Brindisi con Malinconico, avvocato d’insuccessoCi sono personaggi che non vincono mai e proprio per questo ci somigliano più di tanti eroi perfetti. I prossimi mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, alle ore 20. brundisium.net

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