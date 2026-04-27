Chieti il 25 aprile unisce generazioni | marcia tra memoria e futuro

Il 25 aprile a Chieti si è svolta una marcia che ha coinvolto diverse generazioni, con momenti dedicati alla memoria e al futuro. Il sindaco e la prefetta hanno partecipato alle cerimonie per ricordare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. La giornata è stata caratterizzata da incontri pubblici e commemorazioni nelle piazze principali della città. Oltre alle autorità, numerosi cittadini hanno preso parte alle iniziative organizzate per l’occasione.

? Cosa sapere A Chieti il sindaco Ferrara e la prefetto D'Agostino commemorano l'ottantunesimo anniversario della Liberazione.. Studenti degli istituti Vico, Gonzaga e Di Savoia partecipano alla marcia tra i luoghi storici.. Il sindaco Diego Ferrara ha ricordato durante la cerimonia provinciale per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione che la memoria della Resistenza vive ancora nelle radici delle famiglie locali, tra nonni, zii, madri e fratelli che hanno contribuito a riconquistare la libertà del Paese. La mattinata di questo 25 aprile a Chieti è stata segnata da un percorso solenne attraverso i luoghi simbolo del sacrificio e della lotta partigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, il 25 aprile unisce generazioni: marcia tra memoria e futuro Notizie correlate Levanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il borgoLa comunità di Levanto si prepara a onorare la memoria storica del Paese con una serie di momenti commemorativi previsti per sabato 25 aprile. Cagliari, fiume umano per il 25 aprile: la memoria che unisce i popoli? Cosa sapere Migliaia di persone sfilano a Cagliari il 25 aprile per la memoria della Resistenza. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile, cerimonia con la partecipazione degli studenti a Chieti; Ponte 25 aprile 2026 in Abruzzo con i bambini cosa fare e cosa vedere; Le piazze del 25 aprile; ABRUZZO CELEBRA LIBERTÀ DA FASCISMO E NAZISTI, LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER IL 25 APRILE. Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta Italia25 aprile 2026, quali supermercati restano aperti: orari, catene attive e chiusure previste per la Festa della Liberazione ... quifinanza.it Supermercati aperti il 25 Aprile 2026: l’elenco con gli orari aggiornatiPer la Liberazione molti negozi restano chiusi ma la grande distribuzione si organizza a macchia di leopardo: alcune catene garantiscono l’apertura, altre scelgono lo stop simbolico. Ecco cosa cambia ... quotidiano.net CHIETI SU FACEBOOK - facebook.com facebook