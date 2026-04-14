Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati Linciato | E’ razzismo!

Prima di una partita, durante i controlli dei documenti, un arbitro ha chiesto il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Questa richiesta ha suscitato reazioni di protesta da parte di uno dei calciatori, che ha commentato l'accaduto come un atto di razzismo. La richiesta è stata fatta prima dell'inizio del match, come previsto dalla procedura di verifica dei documenti dei giocatori.

La richiesta è arrivata prima del match, come prassi, durante il controllo dei documenti dei calciatori. Ma su quella domanda di un arbitro a due immigrati in divisa per scendere in campo, “avete il permesso di soggiorno?”, si è scatenata una polemica politica, con accuse di razzismo al direttore di gara da parte della squadra ospite, il “ San Precario “, che nella propria “mission” sportiva ha proprio la lotta alle discriminazioni. La vicenda è stata raccontata sul “ Gazzettino di Padova ” con coda polemica che coinvolge la Figc. L’arbitro e le accuse di razzismo. Ma cosa è accaduto domenica scorsa? Su un campo nel Padovano si affrontavano la squadra locale, San Fidenzio Polverara e il San Precario, nella tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria del girone M, partita vinta dalla prima per 3 a 2.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori immigrati. Linciato: “E’ razzismo!” Arbitro chiede il permesso di soggiorno a due calciatori per farli giocare. È polemica: «Razzismo». Indaga la FedercalcioPOLVERARA (PADOVA) - «Se volete giocare dovete mostrarmi il permesso di soggiorno». Arbitro chiede permesso di soggiorno a due giocatori, polemica in Seconda categoriaUn arbitro ha chiesto al dirigente della squadra San Precario di mostrare il permesso di soggiorno di due giovani giocatori extracomunitari.