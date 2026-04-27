Chiede un permesso di soggiorno | così la polizia scopre che era ricercato a livello europeo

Durante una normale richiesta di permesso di soggiorno, la polizia ha scoperto che l’individuo era ricercato a livello europeo. L’uomo aveva presentato i documenti come previsto, ma l’analisi ha rivelato un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del Belgio. La scoperta ha portato all’arresto e alla messa a disposizione delle forze dell’ordine. La procedura di verifica ha consentito di individuare il suo status di ricercato.

Ha normalmente chiesto un permesso di soggiorno, ma questo ha permesso alla polizia di scoprire che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria del Belgio. Così un cittadino di origini straniere è stato arrestato nei giorni scorsi a Latina dalla squadra.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Chiede permesso di soggiorno a Padova, arrestato: era ricercato in Europa da 7 anni per violenza sessualeÈ stato arrestato e condotto in carcere un cittadino nigeriano di 51 anni, ricercato a livello europeo dal 2019 per violenza sessuale aggravata ai... Ricercato per violenza sessuale in Germania, nigeriano chiede permesso di soggiorno in ItaliaPADOVA, 27 APR – Ricercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chiede un permesso di soggiorno, ma i poliziotti scoprono che è un latitante; Consiglio nazionale, da lunedì una sessione speciale per evadere i dossier rinviati; Permessi disabili a Roma, ultima chiamata per regolarizzare le auto: ecco cosa fare; Rocchi, ora palla alla Procura Figc: chiesti gli atti ai pm di Milano. Chiede permesso di soggiorno a Padova, arrestato: era ricercato in Europa da 7 anni per violenza sessualeUn latitante nigeriano di 51 anni, condannato per violenza sessuale in Germania, è stato arrestato a Padova durante una richiesta di permesso di soggiorno. virgilio.it Chiede permesso di soggiorno, la Polizia scopre che è ricercato per violenzaRicercato in Europa dal 2019 per violenza sessuale, un cittadino nigeriano di 51 anni è stato rintracciato e arrestato a Padova dalla polizia, a cui si era rivolto per chiedere il permesso di soggiorn ... ansa.it Per Ramos il PSG chiede 30/35 milioni di euro, Mendes vuole portarlo in Italia e ne ha parlato con il Milan x.com +++ IL QUIRINALE CHIEDE CHIARIMENTI AL MINISTERO DI GIUSTIZIA SUL CASO MINETTI++++ Dopo lo scoop di Mi Manda RaiTre sulla concessione della grazia per motivi umanitari a Nicole Minetti da parte del Presidente della Repubblica, il Quirinale in - facebook.com facebook