Nel suo editoriale per Canale 21, Umberto Chiariello commenta la vittoria del Napoli contro la Cremonese e introduce il tema del cosiddetto caso Rocchi. Chiariello afferma che l’attenzione si sposta ora su questa vicenda, senza entrare nel dettaglio delle sue cause o implicazioni. Il testo si concentra sull’importanza dell’argomento e sulla percezione pubblica, senza formulare giudizi o opinioni personali.

Nel suo editoriale per Canale 21, Umberto Chiariello parte dalla vittoria del Napoli contro la Cremonese, ma sposta subito il focus sul tema che considera davvero centrale: il terremoto arbitrale che sta travolgendo la Serie A. Sul campionato, il giornalista vede ormai pochi margini di discussione. Il Napoli ha blindato quasi del tutto la Champions, l’Inter resta saldamente davanti e, a suo giudizio, i temi tecnici cominciano a ridursi. Il cuore del suo intervento riguarda invece l’autosospensione di Gianluca Rocchi e Gervasoni, dentro una fase che definisce di grande confusione ai vertici dell’AIA. Chiariello insiste soprattutto su un punto: siamo ancora nel campo delle indagini preliminari e non di una verità giudiziaria già accertata.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello: “Il vero ciclone ora è il caso Rocchi”

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