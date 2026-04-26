TS – Chinè archiviò tutto il caso Rocchi ora il Coni vuole fare luce | la richiesta immediata

Il Coni ha richiesto una relazione urgente a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio, riguardo al caso Rocchi. La richiesta arriva dopo che il capo della Procura generale dello Sport ha chiesto chiarimenti al dirigente, mentre sui social si susseguono commenti legati alla questione. Chinè aveva già archiviato il caso in passato, ma ora si attende una nuova valutazione ufficiale.

2026-04-25 23:01:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Il capo della Procura generale dello Sport, Ugo Taucer, ha chiesto a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio una relazione immediata. Chinè archiviò gli atti trasmessi dall’Aia sulla vicenda per la quale oggi è stato indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. La procura di Chinè aveva già archiviato questa indagine “ aperta a seguito della ricezione dell’esposto relativo esclusivamente ad Udinese-Parma con la condivisione e l’avallo della stessa Procura generale dello sport presso il Coni “. Rocchi e Gervasoni si autosospendono.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediata Notizie correlate Caso Rocchi, la Procura generale dello sport chiede relazione immediata a quella FIGC: Chinè aveva archiviatodi Redazione JuventusNews24Caso Rocchi, la Procura generale dello sport chiede relazione immediata a quella FIGC: Chinè aveva archiviato Il terremoto... Caso Rocchi: Abodi attacca il Coni e minaccia sanzioni severe? Cosa sapere Il ministro Abodi contesta al Coni la gestione della denuncia su Gianluca Rocchi a Milano.