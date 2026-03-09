Il Napoli si trova ora in una posizione di vantaggio nella corsa alla qualificazione alla Champions League, mentre entra nella fase più cruciale della stagione. L’obiettivo di raggiungere il secondo posto sembra più vicino, grazie ai risultati recenti e alla consolidata posizione in classifica. La squadra si prepara a affrontare le ultime partite, con la possibilità di migliorare ulteriormente la propria posizione.

Il Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un vantaggio importante nella corsa alla Champions League. A sottolinearlo è stato il giornalista Umberto Chiariello, nel consueto editoriale per "Campania Sport" su Canale 21, analizzando la situazione della classifica e le prospettive della squadra di Antonio Conte. Chiariello ha evidenziato soprattutto il momento difficile della Roma, reduce dalla sconfitta contro il Genoa: «Il fatto che la Roma abbia perso due grandi occasioni e poi abbia perso a Genova la mette in grande crisi, in condizioni di grande difficoltà.

© Napolipiu.com - Chiariello: «Napoli in zona comfort. Ora il secondo posto è possibile»

