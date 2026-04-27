Si avvicina la conclusione delle trattative tra l'influencer e Netflix per una nuova docuserie. La produzione racconterà gli ultimi due anni della sua vita e delle sue attività. La firma finale è attesa a breve, dopo di che inizieranno le riprese. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming e si concentrerà sugli eventi più recenti legati alla protagonista.

Manca l'ultima firma ed inizierà la collaborazione tra Chiara Ferragni e Netflix per una nuova docuserie che racconterà come l'influencer ha vissuto questi ultimi due anni E’ da mesi che si parla di una docuserie suChiara Ferragnie sugli ultimi due anni della sua vita da quando è scoppiato ilPandoro gate, a cui poi si è aggiunta la separazione daFedez.Chiadesso rivela che per questo prodotto, che sarà firmato da Netflix, ci si avvia verso la fumata bianca. Sembra sia stato trovato un accordo che abbia convinto l’influencer e che ora sia pronta a mettersi a nudo davanti le telecamere, rompendo un silenzio lungo più di due anni. Prima ha iniziato col cinema Chiara Ferragni conChiara Ferragni – Unposted, diretto da Elisa Amoruso, un film che raccontava come aveva iniziato in questo mondo dei social.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni: verso l’ultima firma per la docuserie

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Chiara Ferragni sarebbe vicina ad accettare la docuserie prodotta da Netflix incentrata su ciò che è accaduto negli ultimi anni. Fonte: Chi x.com

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