Chiara Ferragni aspetta ancora di firmare il contratto per la sua nuova docuserie su Netflix. Da mesi si parla di questo progetto, che dovrebbe raccontare gli ultimi due anni della sua vita. La firma non è ancora arrivata, ma l’entusiasmo intorno alla serie cresce. La fashion influencer si prepara a condividere con il pubblico momenti intimi e professionali, mentre i fan aspettano di scoprire cosa riserverà questa nuova produzione.

Si parla ancora una volta della nuova possibile docuserie sulla vita di Chiara Ferragni degli ultimi due anni: è Netflix che la produrrebbe Prima il Pandorogate ora una docuserie. Chiara Ferragni è stata prosciolta solo pochi giorni fa dalle accuse di truffa aggravata e già è richiestissima dalle piattaforme e dalla tv. Ma è Netflix questa volta a volerla. L’influencer è però dubbiosa poichè la firma che lo ufficializzerebbe non è ancora arrivata. Era in una delle ultime udienze prima del proscioglimento che era stata avvistata una troupe dietro Chiara Ferragni che sembrava immortalare alcune scene utili forse per la docuserie di cui stiamo parlando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni, in attesa della firma per la nuova docuserie su Netflix

Dopo l’assoluzione nel processo legato al caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni approda su Netflix con una serie documentaristica.

Chiara Ferragni, recentemente assolta da accuse di truffa aggravata, si appresta a condividere la propria storia attraverso un nuovo documentario su Netflix e programmi televisivi.

