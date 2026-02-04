Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate | Per lei un cachet importante

Netflix sta pensando di coinvolgere Chiara Ferragni in una nuova docuserie. Dopo il proscioglimento nel caso Pandoro-gate e l’accordo con Guess, la influencer potrebbe ora raccontare la sua vita in un format prodotto dalla piattaforma. Netflix avrebbe già offerto a Chiara un cachet importante per questa collaborazione. L’idea è di approfondire il suo percorso professionale e personale, anche alla luce delle recenti vicende che l’hanno vista protagonista.

Dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe continuare attraverso una docuserie sulla sua vita in onda su Netflix. A lanciare l'indiscrezione è il magazine Chi secondo cui la popolare piattaforma streaming avrebbe "iniziato un vero e proprio pressing sull'imprenditrice per realizzare una docuserie a lei dedicata. Mettendo sul piatto un cachet di primissimo piano. L'influencer è però dubbiosa, la firma non è ancora arrivata". La produzione, secondo quanto rivela Vanity Fair, dovrebbe concentrarsi proprio sulla vicenda del Pandoro-gate.

