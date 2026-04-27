Chiara Ferragni: una docu-serie Netflix per raccontare la sua verità sul pandoro-gate. Dopo mesi di silenzio, polemiche e riflettori puntati su ogni sua mossa, Chiara Ferragni sarebbe pronta a riprendersi la scena con un progetto destinato a far discutere: una docu-serie su Netflix in cui racconterà, finalmente, la sua versione dei fatti sul cosiddetto “pandoro-gate”. Una mossa potente, studiata e inevitabilmente mediatica. Perché se c’è una cosa che Ferragni ha sempre saputo fare meglio di chiunque altro, è trasformare la crisi in narrazione. Leggi anche Tra gli ospiti più attesi anche Helena Prestes e Javier Martinez, ecco dove e quando...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chiara Ferragni pronta a raccontare la sua versione sul pandoro-gate? Cosa accadrà

Chiara Ferragni non è stata ASSOLTA, ma PROSCIOLTA: cosa cambia

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Chiara Ferragni sarebbe vicina ad accettare la docuserie prodotta da Netflix incentrata su ciò che è accaduto negli ultimi anni. Fonte: Chi x.com