Chiara Ferragni pronta a raccontare la sua versione sul pandoro-gate? Cosa accadrà

Da 361magazine.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni: una docu-serie Netflix per raccontare la sua verità sul pandoro-gate. Dopo mesi di silenzio, polemiche e riflettori puntati su ogni sua mossa, Chiara Ferragni sarebbe pronta a riprendersi la scena con un progetto destinato a far discutere: una docu-serie su Netflix in cui racconterà, finalmente, la sua versione dei fatti sul cosiddetto “pandoro-gate”. Una mossa potente, studiata e inevitabilmente mediatica. Perché se c’è una cosa che Ferragni ha sempre saputo fare meglio di chiunque altro, è trasformare la crisi in narrazione. Leggi anche  Tra gli ospiti più attesi anche Helena Prestes e Javier Martinez, ecco dove e quando...🔗 Leggi su 361magazine.com

chiara ferragni pronta a raccontare la sua versione sul pandoro gate cosa accadr224
© 361magazine.com - Chiara Ferragni pronta a raccontare la sua versione sul pandoro-gate? Cosa accadrà

Chiara Ferragni non è stata ASSOLTA, ma PROSCIOLTA: cosa cambia

Video Chiara Ferragni non è stata ASSOLTA, ma PROSCIOLTA: cosa cambia?

Notizie correlate

Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”Dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe...

Chiara Ferragni tornerà in TV? L’influencer vorrebbe dare lustro alla sua carriera dopo il caso pandoro gateDopo mesi difficili e al centro dell’attenzione mediatica, Chiara Ferragni sembra pronta a riaprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Chiara Ferragni in aereo spaventata dai fulmini sul volo dalla Namibia, rovesciata il caffè sui pantaloni; Alessia Marcuzzi al timone di uno show attesissimo: ha fatto già tremare vip e pubblico; Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner sarà a Palermo con la wedding planner di Chiara Ferragni; Chiara Ferragni e il suo look audace alla première di Il Diavolo Veste Prada 2.

chiara ferragni chiara ferragni pronta aQualcosa è cambiato: Chiara Ferragni e la rara foto della figlia che riaccende i gossipI suoi follower lo dicono da tempo, che Chiara Ferragni sia rinata in quest'ultimo periodo è sotto gli occhi di tutti. Per alcuni è grazie a José Hernandez, il nuovo fidanzato che ha sicuramente con ... rds.it

chiara ferragni chiara ferragni pronta aChiara Ferragni e il suo look audace alla première di Il Diavolo Veste Prada 2La première europea di Il Diavolo Veste Prada 2, tenutasi a Leicester Square a Londra, ha visto la straordinaria partecipazione di Chiara Ferragni, che ha cercato di rubare la scena a due leggende d ... news.fidelityhouse.eu

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.