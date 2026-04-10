Dopo mesi di attenzione mediatica e momenti complicati, Chiara Ferragni sembra interessata a tornare in televisione. L’influencer ha manifestato il desiderio di riprendere un ruolo nel mondo dello spettacolo, dopo il caso legato al pandoro gate. La possibilità di un ritorno in TV è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, senza ancora ufficializzazioni ufficiali.

Dopo mesi difficili e al centro dell’attenzione mediatica, Chiara Ferragni sembra pronta a riaprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il recente proscioglimento dalle accuse legate ai casi Balocco ha segnato un punto di svolta importante. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, ora l’imprenditrice digitale guarda di nuovo alla televisione, ma con una strategia diversa rispetto al passato. Le offerte non mancano, ma ogni proposta viene valutata con grande attenzione. In questo nuovo scenario, il mondo della televisione torna a farsi avanti con numerose proposte. Tuttavia, Ferragni non accetta automaticamente ogni opportunità: analizza ogni progetto e rifiuta ciò che non è in linea con i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiara Ferragni tornerà in TV? L’influencer vorrebbe dare lustro alla sua carriera dopo il caso pandoro gate

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