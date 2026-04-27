Chi sono le voci della metro di Torino e Milano | Luciana Littizzetto le porta in tv

Luciana Littizzetto ha portato le voci delle metropolitane di Torino e Milano in televisione, rendendole più conosciute al pubblico. Le voci rappresentano le diverse identità sonore usate per comunicare con i passeggeri, e ora vengono presentate in un nuovo contesto mediatico. La comica ha dato loro visibilità, coinvolgendo gli spettatori in un aspetto inedito delle reti di trasporto urbane.

Chi sono le voci della metro di Torino e Milano? A farle conoscere al grande pubblico ci ha pensato Luciana Littizzetto. Ieri, domenica 26 aprile, la torinese ha portato come ospiti a "Che tempo che fa" la voce della metro di Torino, Lara Ladu che da più di vent'anni "parla" ai passeggeri che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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