Luciana Littizzetto ha reso pubbliche alcune lettere scritte da esponenti politici, nelle quali si chiedevano le dimissioni di alcuni membri del governo. Le lettere sono state indirizzate alla prima ministra e contengono riferimenti a comportamenti considerati trascurabili momenti di illegalità. La comica ha mostrato di aver avuto accesso ai testi e li ha condivisi pubblicamente, commentando con tono deciso.

Luciana Littizzetto ha “intercettato” le lettere con cui Meloni ha chiesto le dimissioni di Delmastro e Santanché. Nel suo consueto intervento a Che tempo che fa, la comica ha ironizzato sul terremoto interno al governo, inventando delle possibili missive della presidente del Consiglio. “Stimatissimi colleghi, persone incappate in trascurabili momenti di illegalità – recita Littizzetto leggendo l’incipit delle lettere – Non sono arrabbiata con voi per la sconfitta. Va tutto bene, a volte si vince a volte si perde, in fondo è solo un referendum.non sono arrabbiata sono incazzata nera “. L’invettiva di Meloni-Littizzetto è tragi-comica. “Comincio da te, Delmastro, che casualmente fa rima con disastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luciana Littizzetto “intercetta” le lettere di Meloni a Delmastro e Santanché: “Persone incappate in trascurabili momenti di illegalità. Non sono arrabbiata per la sconfitta, sono incazzata nera”

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