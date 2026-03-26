Oggi, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si sono svolte le cerimonie di giuramento di nuovi Vigili del Fuoco. Tra i presenti, venti di essi provenienti dalla provincia di Avellino. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi ufficiali e familiari. I neo Vigili del Fuoco hanno prestato giuramento di fronte alle autorità e ai colleghi presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi, 26 marzo, presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, si è svolta la cerimonia di giuramento solenne di 790 nuovi Vigili del Fuoco del 101° corso, che hanno portato a termine un percorso formativo della durata di nove mesi, trasformando un’aspirazione in una concreta scelta di vita. Tra i neo Vigili del Fuoco figurano anche venti irpini, protagonisti di una giornata che resterà indelebile nei loro ricordi. Una cerimonia solenne, ma al tempo stesso profondamente umana: dietro ogni uniforme si celano sacrifici, attese, rinunce e una determinazione silenziosa che oggi si traduce in un impegno ufficiale — servire il Paese, intervenire dove necessario, esserci sempre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giurano i nuovi Vigili del Fuoco: ci sono anche 20 irpini

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