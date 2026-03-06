L' agenzia digitale forlivese si espande a Milano e ci sono anche nuovi partner | Vogliamo accelerare il nostro potenziamento

L'agenzia digitale forlivese Jump apre una nuova sede a Milano, rafforzando la propria presenza nel mercato italiano. La società ha annunciato anche l'ingresso di nuovi partner nel progetto di espansione. L'obiettivo dichiarato è accelerare il potenziamento delle attività e consolidare il ruolo nel settore della digital creativity. La decisione di aprire una sede nel capoluogo lombardo rappresenta un passo importante per l'azienda.

Roberto Davolio, attuale client services director, si unisce agli altri partner Francesco Ciani, Emil Mingozzi e Riccardo Minghetti, consolidando l’assetto societario di Jump e guidando lo sviluppo a livello nazionale La digital creative company forlivese Jump continua il percorso di crescita e consolida la presenza sul mercato digitale italiano con una nuova sede a Milano. Roberto Davolio, attuale client services director, si unisce agli altri partner Francesco Ciani, Emil Mingozzi e Riccardo Minghetti, consolidando l’assetto societario di Jump e guidando lo sviluppo a livello nazionale. Valeria Mazzari assume il ruolo di creative director con la responsabilità di guidare e sviluppare ulteriormente l’approccio e la visione creativa dell’agenzia, valorizzando l’integrazione tra contenuti, visual e produzioni crossmediali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il business del giardinaggio diventa "social": Vigorplant affida all'agenzia forlivese la nuova strategia digitaleVigorplant, azienda di riferimento in Italia nella produzione di terricci per il giardinaggio sia hobbistico che professionale, rinnova la propria...

Agenzia delle Entrate, dati anti evasione: ci sono nuovi controlli in azioneIl Fisco ora ha una nuova arma a disposizione per contrastare l'evasione fiscale.