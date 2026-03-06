Il 9 marzo 2026 si svolgerà uno sciopero generale convocato dai sindacati di base, con diverse categorie che hanno deciso di fermarsi. La giornata coinvolge principalmente lavoratori di vari settori, mentre i trasporti rimarranno esclusi dalla protesta. Inoltre, è prevista una mobilitazione della Flc Cgil, che si unisce alle altre agitazioni senza coinvolgere l’intero settore.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. L'agitazione di Cobas, Cub e Usb riguarda infatti tutte le categorie del comparto pubblico e privato per l'intera giornata, escluso il comparto dei trasporti, mentre per i vigili del fuoco sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sciopero 9 marzo 2026: ecco chi si ferma (e quando). La guida settore per settore

Sciopero generale lunedì 9 marzo: disagi per scuola e sanità, settimana nera anche per chi viaggia. Ecco chi si ferma e quandoLa seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, previsto per lunedì 9.

Leggi anche: Sciopero nel settore aereo in arrivo: ecco quando sarà complicato viaggiare

EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed.

Contenuti e approfondimenti su Sciopero 9 marzo 2026 ecco chi si ferma....

Temi più discussi: Sciopero nazionale del 09 marzo 2026; Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischio; Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale il 9 marzo, altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: le date da sapere e i disagi.

Sciopero 9 marzo 2026: treni, bus, scuola e sanità. Disagi anche in Toscana, chi si fermaMobilitazione di 24 ore proclamata da diverse sigle sindacali in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Si fermano scuola, università e ricerca con la Flc Cgil. Protesta dei ... lanazione.it

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioIl mese di marzo si apre con una giornata ad alta tensione sul fronte sindacale. Lunedì 9 marzo sono previste due mobilitazioni di portata nazionale che coinvolgono un'ampia parte di lavoratori, con p ... tg24.sky.it

Cortei e mobilitazioni in 60 città italiane per l’8 marzo e lunedì 9 lo sciopero generale proclamato da diversi sindacati, che potrebbe creare disagi per quel che riguarda la scuola, la sanità, i servizi. Nel settore pubblico e privato. Tutti gli aggiornamenti su Raine - facebook.com facebook

Cgil, 'donne guadagnano meno e fanno più a fatica a trovare un lavoro'. Lunedì 9 sciopero e due iniziative a Cagliari e Sassari #ANSA x.com