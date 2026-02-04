Aumento retributivo nel settore privato | rinnovi contrattuali spingono i salari ecco chi registra i maggiori incrementi

A fine 2025, i salari nel settore privato italiano sono risaliti, sorprendendo molti. Gli aumenti sono stati spinti da rinnovi contrattuali che hanno coinvolto diverse categorie di lavoratori, segnando una svolta rispetto alle previsioni di stagnazione. Alcuni comparti, in particolare, hanno registrato incrementi più significativi, offrendo un segnale di ripresa economica che molti non si aspettavano.

Il 2025 si chiude con un segnale inaspettato ma chiaro: gli stipendi nel settore privato italiano hanno ripreso a crescere, trainati da una serie di rinnovi contrattuali che hanno scombussolato le previsioni di un'Italia ancora in bilico tra inflazione e stagnazione salariale. L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto, in un comunicato ufficiale del 29 gennaio, che l'indice delle retribuzioni orarie ha registrato un aumento medio del 3,1% rispetto al 2024, con un'accelerazione netta nel privato, dove la crescita media si è attestata al 3,2%, superando di un punto percentuale quella della Pubblica Amministrazione, ferma al +2,7%.

