Chi sarà il sostituto di Rocchi come designatore arbitrale | Ciampi e Cieli i due favoriti

Dopo l'autosospensione di Rocchi a causa di un'indagine per frode sportiva, si fanno i nomi di Ciampi e Cieli come possibili candidati a ricoprire il ruolo di designatore arbitrale. Entrambi sono considerati favoriti per sostituire Rocchi, che ha lasciato la posizione. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Ciampi e Celi sono i due nomi in pile position per prendere il posto da designatore lasciato da Rocchi dopo l'autosospensione in seguito all'indagine per frode sportiva.🔗 Leggi su Fanpage.it

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