Il designatore arbitrale Rocchi sotto indagine

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine riguardante Gianluca Rocchi, designatore arbitrale incaricato di dirigere le partite di Serie A e Serie B. Rocchi è attualmente sotto indagine con l’accusa di concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata dalle autorità giudiziarie, che stanno conducendo ulteriori accertamenti sul caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura di Milano apre un fascicolo. Il designatore degli arbitri per i campionati di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è attualmente indagato dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. La conferma da fonti vicine. Secondo quanto emerso, la notizia è stata confermata all’Ansa da fonti vicine allo stesso Rocchi, che hanno ribadito l’esistenza dell’indagine in corso. Sviluppi in corso. L’inchiesta, avviata dalla magistratura milanese, è ancora nelle fasi iniziali e punta a chiarire eventuali responsabilità legate al presunto reato. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il designatore arbitrale Rocchi sotto indagine ROCCHI SOTTO INDAGINE CALMA!!! Notizie correlate Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaIl mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B... Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendoSecondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Open Var, torna Rocchi: rivelato il motivo della lunga assenza. Il giudizio su Roma-Atalanta e Napoli-Lazio; Rocchi sul tocco di mano di De Roon in Roma-Atalanta: Abbastanza fortuito. Rigore alla Lazio? Il giallo a Lobotka... Terremoto nel calcio, indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per frode sportiva. Le sue parole: Io sempre corretto, ho fiducia nella magistraturaInchiesta sul campionato 2024-25: sotto esame Var, arbitri e presunti condizionamenti nelle decisioni di gara ... affaritaliani.it Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaL’indagine della procura di Milano. L’ipotesi di reato è la stessa di Calciopoli. Faro sulle partite della primavera 2025, nel campionato vinto dal Napoli ... editorialedomani.it Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, in un’inchiesta su presunti episodi arbitrali sospetti in Serie A e B. Sotto esame partite come Udinese-Parma (marzo 2025) e Inter-Verona (gennaio 2024), con dubbi su decis - facebook.com facebook ULTIM’ORA: Pesantissima accusa a Rocchi secondo l’Agi: “avrebbe combinato la designazione di Colombo in Bologna-Inter dell’aprile 2025”. Si tratta della partita del gol di Orsolini che costò lo scudetto all’Inter, quella della contestata rimessa del Bologna 30 x.com