Pensione anticipata per lavori usuranti la domanda entro il 1° maggio | come richiederla

L’Inps ha comunicato, con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, la scadenza per presentare la domanda di pensione anticipata per lavori usuranti. La data limite per inoltrare la richiesta è il primo maggio 2026. La procedura riguarda il riconoscimento di attività considerate particolarmente faticose e pesanti, necessario per accedere alla pensione anticipata in tali casi.

Con il messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, l’Inps comunica la data entro la quale va presentata la domanda di riconoscimento dello svolgimento di l avori particolarmente faticosi e pesanti. I lavoratori che matureranno i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 possono inviare la domanda entro il 1° maggio 2026. Il messaggio dell’Inps fornisce tutte le istruzioni per presentare la domanda in tempo entro il 1° maggio, precisando la modifica degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per il 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027. A questi non si applicano i requisiti pensionistici ordinari, ma quelli previsti per l’accesso al pensionamento per i lavori faticosi.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensione anticipata per lavori usuranti, la domanda entro il 1° maggio: come richiederla Notizie correlate Lavoratori usuranti, domande per la pensione anticipata entro il primo maggioI lavoratori che vogliono fare domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per poter andare in... Ape Sociale 2026, domanda entro il 31 marzo per la pensione anticipataÈ in scadenza il primo termine utile del 2026 per accedere all’ Ape Sociale, l’indennità economica a carico dello Stato che consente ad alcune... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lavori usuranti, domanda per pensione anticipata entro il 1° maggio: cosa sapere; Pensione lavori usuranti: domande entro il 1° maggio 2026; Lavoratori usuranti, domande per la pensione anticipata entro il primo maggio; Pensione anticipata lavori usuranti, cosa fare entro il 1° maggio per non perdere tre mesi. Pensione anticipata per lavori usuranti, requisiti e scadenza per le domande: cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensione anticipata per lavori usuranti, requisiti e scadenza per le domande: cosa sapere ... tg24.sky.it Pensione anticipata per chi fa lavori pesanti, domanda da presentare entro il 1 maggio: le istruzioni dell’InpsPensione anticipata per chi fa lavori pesanti, domanda da presentare entro il 1 maggio: le istruzioni dell'Inps ... blitzquotidiano.it EX DIRETTORI IN PENSIONE, MA CON LO STIPENDIO ANCORA IN TASCA: SCOPPIA IL CASO NELLA SANITÀ CAMPANA- Un caso pesante investe la sanità campana e tocca anche Salerno. Quattro ex direttori generali, già andati in pensione anticipata, - facebook.com facebook Pensione anticipata con Quota 97,6: restano ancora pochi giorni per fare domanda all’INPS x.com