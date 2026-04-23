Il 1° maggio 2026 rappresenta la scadenza stabilita per coloro che svolgono lavori usuranti o gravosi e desiderano richiedere la pensione anticipata tramite l’Inps. Per presentare la domanda, bisogna raccogliere documenti specifici che attestino la natura del lavoro svolto. Nel frattempo, alcune persone rischiano di perdere l’assegno se non rispettano i requisiti o le scadenze previste.

C’è una scadenza precisa che riguarda migliaia di lavoratori impegnati in lavori particolarmente faticosi e pesanti (chiamati usuranti o gravosi): il 1° maggio 2026. Entro questa data va presentata la domanda all’INPS per ottenere il riconoscimento dei cosiddetti lavori usuranti, passaggio indispensabile per accedere alla pensione anticipata nel 2027. Non è un adempimento formale da sottovalutare. Chi arriva in ritardo rischia di vedere slittare l’uscita dal lavoro anche di alcuni mesi, con conseguenze concrete sia sul piano economico che personale. Non tutti i lavori “pesanti” rientrano automaticamente tra quelli definiti usuranti o gravosi. La normativa individua in modo preciso le attività considerate particolarmente faticose e usuranti, cioè quelle che danno diritto al pensionamento anticipato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensione anticipata Inps, ecco chi può andarci: i documenti per la domanda (e chi rischia di perdere l'assegno)

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