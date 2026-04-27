Il prezzo del cherosene è aumentato notevolmente negli ultimi mesi, raddoppiando rispetto a febbraio. La causa principale è l’instabilità tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha influenzato i mercati energetici. Di conseguenza, i voli sono diminuiti mentre i costi per i passeggeri sono aumentati, creando ripercussioni sul settore dell’aviazione. Questa tendenza ha portato a un incremento dei prezzi dei biglietti e a una riduzione delle rotte disponibili.

?? Cosa sapere Il costo del cherosene è raddoppiato da febbraio per l'instabilità tra USA, Israele e Iran. Lufthansa taglia 20mila voli e i vettori aumentano le tariffe per i bagagli. Il raddoppio del costo del cherosene registrato da febbraio a oggi, causato dall'instabilità bellica tra Stati Uniti, Israele e Iran, sta costringendo il settore dell'aviazione a una ristrutturazione forzata dei costi operativi e delle tariffe per i passeggeri. L'attuale crisi energetica colpisce duramente il m .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cherosene alle stelle: voli in calo e prezzi in aumento per i passeggeri

La hausse des prix du carburant pousse les compagnies aériennes américaines à réduire d'urgence l...

Notizie correlate

I prezzi del cherosene salgono alle stelle per la guerra in Iran: le compagnie aeree iniziano a cancellare i voliI prezzi del cherosene salgono alle stelle per via della guerra in Iran e le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli: è quanto rivela La...

Leggi anche: Caos voli per la guerra in Iran: «Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle»

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Aerei e cherosene, cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi; Voli, attenti al prezzo del trolley (e del posto): per pagare il jet fuel le compagnie rincarano i servizi accessori (del 40%); Caro cherosene: Transavia France cancella i voli di maggio e giugno; Caos voli, cosa fare in vista dell'estate?.

Voli estivi a rischio per la crisi del cherosene? : Voli estivi a rischio per la crisi del cherosene?Tra prezzi alle stelle e cancellazioni di rotte a causa della mancanza di cherosene i voli estivi sono a rischio, cosa fa il governo Merz? www1.wdr.de

L'offerta di posti a bordo potrebbe ridursi del 3%I prezzi del cherosene salgono alle stelle per via della guerra in Iran e le compagnie aeree iniziano a cancellare i voli: è quanto rivela La Repubblica secondo cui l’offerta di posti a bordo potrebbe ... tpi.it

Le tensioni per l’approvvigionamento e il rincaro di cherosene per aerei rischiano di far lievitare il prezzo dei biglietti in vista dell’estate, con le compagnie del settore che potrebbero aumentare tutta una serie di tariffe per i servizi accessori, a partire da quelle r - facebook.com facebook

“Cherosene fino a maggio, poi…”: l’avviso di Ryanair x.com